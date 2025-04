Atlético Nacional monta logística especial para encarar o Inter pela Libertadores

Colombianos viajam a Porto Alegre nesta terça-feira em voo fretado. JAIME SALDARRIAGA / AFP

Se o Inter encarou uma sequência de jogos fora de casa na semana passada, chegou a vez do Atlético Nacional de Medellín passar pelo mesmo. Adversário colorado pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, os colombianos montaram uma logística especial para visitar o Beira-Rio na próxima quinta-feira (10).

A delegação deixará a Colômbia em voo fretado no início da tarde desta terça (8) e fará um treinamento nesta quarta (9), em local ainda não divulgado — possivelmente no CT do Grêmio.

Viagem para Bogotá

Logo após o confronto com o Colorado, viajará imediatamente para Bogotá, onde medirá forças com o Millonarios, líder do campeonato colombiano, no domingo (13).

— Com esta sequência, não podemos pular os passos. Temos que ir vivendo. Na terça-feira viajamos e não regressaremos para casa até segunda-feira que vem. Esse é o itinerário que teremos, porque vamos jogar de visitantes e a ideia que se planejou é viajar ao Brasil e depois ir jogar o clássico para não seguir somando milhas, até porque vamos jogar em três dias. É uma análise que fizemos em conjunto com a diretoria, que nos dá a possibilidade de organizar desta maneira e ajuda o jogador a ter um pouco mais de descanso, sabendo que é um tempo muito curto e complicado — explicou o técnico Javier Gandolfi em entrevista coletiva no fim de semana.

Liderança no Colombiano

Além de ter estreado na Libertadores com uma vitória por 3 a 0 sobre o Nacional-URU, os colombianos miram a liderança do campeonato local. Ao vencer o Magdalena por 1 a 0 no último sábado (5), utilizando time misto e marcando gol nos acréscimos, o clube ocupa o terceiro lugar na tabela, com 24 pontos — um atrás do próprio Millonarios e do Junior de Barranquilla.

O jogo contra o Inter inicia às 19h de quinta e a escalação deve ser a mesma da primeira rodada, com: Ospina; Román, Aguirre, Tesillo e Cándido; Zapata e Campuzano; Hinestroza, Morelos e Cardona; Viveros.