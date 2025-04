Após vitória na Libertadores, Inter faz treino de olho em confronto com o Fortaleza

Atletas que não jogaram na quinta-feira (10) realizaram atividades no gramado do CT Parque Gigante neste sexta (11). Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Cerca de 12 horas após a vitória de 3 a 0 sobre o Atlético Nacional pela Libertadores, os jogadores do Inter iniciaram a preparação para o próximo duelo, este válido pelo Brasileirão e marcado para domingo (13). O adversário é o Fortaleza, no Castelão.

Na atividade realizada no final da manhã desta sexta-feira (11), os titulares na partida contra os colombianos realizaram apenas um trabalho regenerativo. Os demais jogadores participaram de atividade no gramado do CT Parque Gigante.

Roger Machado já indicou que para o jogo contra o Fortaleza, domingo (13), no Castelão, vai realizar algumas preservações pontuais na equipe.

Jogadores como Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick podem ser preservados, mas relacionados para o jogo no Ceará. Em tese, eles já teriam seus reservas imediatos escalados.

Ronaldo e Thiago Maia podem formar a dupla de volantes. Caso opte por preservar o camisa 10, Roger deverá escalar o meia Óscar Romero.

Reforços caseiros

O treinador colorado deve ganhar o reforço de Gabriel Carvalho. O meia participou da atividade desta sexta e pode ser relacionado para o próximo jogo.

O zagueiro Victor Gabriel é outro jogador que pode ficar à disposição para domingo.

As mudanças, no entanto, serão indicadas apenas no último treinamento, na manhã deste sábado (12), no CT Parque Gigante. A atividade ocorre antes da viagem para o Ceará

Fortaleza e Inter jogam neste domingo (13), às 20h, no Castelão. O jogo é válido pela terceira rodada do Brasileirão.