Após sequência em Porto Alegre, Inter começa série de partidas decisivas fora do Rio Grande do Sul

Colorado encerra sequência em Porto Alegre com duas vitórias, dois empates e uma derrota.

A vitória contra o Maracanã por 1 a 0 encerra uma série de cinco partidas em Porto Alegre. Foram quatro no Beira-Rio e um como visitante na Arena.

Nesse período, o time venceu Juventude e Maracanã, empatou com Grêmio e Nacional-URU e perdeu para o Palmeiras. Para o técnico Roger Machado, a equipe teve resultados aceitáveis :

— Passamos abril com nota boa . Não foi excelente. Agora vamos enfrentar maio, que é decisivo.

É que agora o cenário se inverte. Vem aí uma sequência de quatro partidas fora do Estado . O Inter enfrenta, em ordem, Corinthians, Atlético Nacional-COL, Botafogo e Nacional-URU.

São confrontos decisivos pela Libertadores e contra gigantes no Brasileirão. O desafio começa no sábado (3), em São Paulo.

Condição física preocupa

Uma preocupação é a condição física. Basicamente todos os times grandes do país estão enfrentando uma maratona de partidas em meios e finais de semana.

O Inter teve um "descanso" ao enfrentar uma equipe da Série D na Copa do Brasil. Por mais que tenha usado alguns jogadores titulares, Roger afirmou:

— O Inter vai chegar descansado na medida do desgaste que essa sequência traz . Não podemos nos iludir que isso não vai acontecer. Vamos ter de escolher estrategicamente o trabalho e o descanso dos atletas.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.