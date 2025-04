Após goleada do Inter, Roger garante Valencia como titular: "Procurou a oportunidade em campo e achou"

Equatoriano marcou um dos gols na vitória sobre o Cruzeiro. Camila Hermes / Agencia RBS

Após a goleada, o técnico Roger Machado revelou quem escolheu para ser titular no comando de ataque. Neste momento, o treinador colorado afirmou que Enner Valencia é o escolhido:

— Hoje, o Enner se transformou em titular. Ele procurou a oportunidade em campo e achou. Mas vai ter uma alternância natural. O Borré mostrou que também tem capacidade para ser titular. Ficamos felizes que o Borré entrou, se dedicou e conseguiu seu gol.

Roger também explicou as opções por Carbonero no time titular diante dos mineiros. Vitinho começou no banco de reservas.

— A escolha pelo Carbonero foi para que tivesse uma combinação maior com o Enner. Ele tem menos profundidade — disse o comandante, sem revelar qual será sua opção para a segunda rodada da Libertadores.

O Inter volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Atlético Nacional, da Colômbia. A partida, no Beira-Rio, está marcada para as 19h. Na primeira rodada, os colombianos golearam o Nacional-URU por 3 a 0, em Medellín. O time de Roger Machado empatou com o Bahia, 1 a 1, em Salvador.

Pela Série A, o Colorado vai encarar o Fortaleza no domingo (13), fora de casa, às 20h.

Confira a entrevista do técnico Roger Machado: