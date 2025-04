Após gol contra o Maracanã, Gustavo Prado é elogiado por Roger e ganha espaço no Inter

O meia-atacante Gustavo Prado vem ganhando pontos com o técnico do Inter, Roger Machado. "Arquivado" em outros momentos da temporada, o garoto de 19 anos já havia sido utilizado em outras duas partidas em abril e, após o gol marcado na vitória por 1 a 0 sobre o Maracanã, nesta quarta (29), pela Copa do Brasil, tende a ser mais assíduo nos próximos jogos colorados.