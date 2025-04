Após empate com Nacional, Roger cita preocupação com "irregularidade" do Inter nos últimos jogos

Time de Roger viu o adversário abrir 3 a 0 no primeiro tempo. Jefferson Botega / Agencia RBS

Poucas vezes o Inter de Roger Machado sofreu tanto como na noite desta terça-feira (22). No Beira-Rio, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, o Nacional abriu 3 a 0 no primeiro tempo. O Colorado descontou ainda na etapa inicial e igualou o placar no segundo tempo: 3 a 3. Por pouco, não virou.

— Foram dois tempos distintos. O desempenho de um período foi bom e de outro não, um que nos deu a desvantagem e outro que nos permitiu virar. A irregularidade nesses últimos jogos tem acontecido, sobretudo nos primeiros tempos — afirmou o treinador, que completou:

— Isso é o que me preocupa. A irregularidade no início, o peso da sequência sem as vitórias, mas sobretudo o peso da sequência dos muitos jogos que a gente tem enfrentado.

Análise do início

— Quinze minutos muito ruins, foram dois gols de erros de execução em saída de bola por dentro, que originaram as transições. Foi um meio tempo de jogo ruim, que além do equilíbrio estratégico, nos tirou força. Mas nós tivemos poder de reação. — avaliou Roger.

Para o treinador, as trocas que ele fez para o segundo tempo, primeiro com a entrada de Borré e depois com Vitinho e Romero, foram fundamentais na busca pelo empate.

Desafios pela frente

O próximo compromisso do Colorado na Libertadores é somente no dia 8 de maio, contra o Atlético Nacional, na Colômbia. O time de Roger volta a campo às 16h de sábado (26), contra o Juventude, pela sexta rodada do Brasileirão.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.