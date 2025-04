Após derrota para o Palmeiras, Roger avalia atuação da equipe e comenta sobre a arbitragem: "Todo ano muda o critério"

Técnico colorado avaliou como positiva a atuação do time, mas entendeu que o Palmeiras soube controlar bem a partida.

O Inter foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira (16), no Beira-Rio. O resultado deu fim a série invicta do time, que durava 17 jogos. Agora, o time muda o foco para o Gre-Nal deste sábado (19), pela quinta rodada do Brasileirão.