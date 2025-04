Aos 37 anos, Fernando tem sequência recorde de partidas pelo Inter

Fernando é um dos destaques do time. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Minutos antes da partida entre Inter e Atlético Nacional começar na noite desta quinta-feira (10), as escalações serão divulgadas e Fernando será ovacionado pelos torcedores presentes no Beira-Rio para o jogo da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida das 19h será a oitava seguida do volante nesta temporada.

É a maior sequência do jogador desde sua chegada ao clube no ano passado. Na temporada passada atuou, no máximo, em um bloco de cinco partidas, em dois momentos. Um nas suas primeiras semanas no Inter e outro na reta final do Brasileirão.

Fernando deixou o futebol espanhol no fim do ano passado para jogar no Vila Nova-GO. Em março, foi contratado pelo Inter. Na prática, o jogador de 37 anos atuou por uma temporada e meia sem férias.

A situação refletiu em sua presença em campo. O Inter disputou 51 jogos entre o desembarque de Fernando e o fim do Brasileirão. O meio-campista foi utilizado em 31 confrontos. Esteve presente, por tanto, em 60,7% das vezes em que o time entrou em campo.

Este ano, atuou em 12 dos 15 jogos do Inter. Um índice de presença de 80% dos compromissos. Da sequência de sete partidas de Fernando, ele só não atuou os 90 minutos em duas oportunidades. Saiu aos 37 do segundo tempo no segundo jogo da semifinal do Gauchão e foi substituído no intervalo na vitória sobre o Cruzeiro no domingo (6).

— As coisas mudaram muito, a parte física, a logística. Para mim, a musculação era importante. Quando se jogava quarta e domingo, a situação do fisiologista e do preparador físico, de segurar o treino, era muito importante, ir só para o jogo. Faz muita diferença. É o organismo de cada um — relata Paulo Baier, o interminável, que se aposentou aos 41 anos, em 2016.

A longevidade e o futebol

A idade mais elevada não é mais vista como um problema pelos preparadores físicos. A evolução da tecnologia para a detecção de aspectos fisiológicos colaboram para o aumento da longevidade de atletas de alto rendimento.

Aparelhos que auxiliam na recuperação dos jogadores e as logísticas mais eficazes adotadas por clubes, como voo fretados, também são auxiliares para aumentar a vida útil do atleta. A idade virou apenas um número.

— A idade não tem uma importância tão grande. A tecnologia, os dados, a metodologia de trabalho convergem em prol do atleta. Os preparados têm os dados em suas mãos. Com eles, se erra menos. A fisiologia deve ser respeitada para que o treino seja mais correto. A idade não é uma variável tão importante porque tem como controlar o que se faz e o que não se faz com o jogador — explica Marcio Correa, preparador físico e coordenador científico.

A direção do Inter também acredita que a idade tem menor relevância no futebol nos tempos atuais. Fernando foi procurado para renovar contrato. O jogador ainda não definiu se continuará a carreira ou se aposenta ao fim do ano. Em julho ele completa 38 anos.