Anthoni lamenta falha no terceiro gol do Nacional no empate do Inter pela Libertadores: "Foi uma infelicidade"

No empate contra o Nacional-URU por 3 a 3 , em jogo da terceira rodada da fase de grupos da Libertadores , o Inter mostrou fraquezas na primeira etapa, principalmente no sistema defensivo , que foi vazado três vezes.

Após o término da partida, o goleiro Anthoni falou na zona mista sobre a atuação de equipe e disse que o Inter foi surpreendido pelo estilo de jogo do clube uruguaio. Ainda, lembrou da conquista do Campeonato Gaúcho como uma forma de motivação, mas ressaltou é necessário "virar a chave" e entender que os adversários de agora são mais qualificados.

— O título gaúcho foi importante, teve uma pressão muito grande, mas aquele nível é o nível do Campeonato Gaúcho. Dali em diante tu tem que virar a chave, tu entra em três campeonatos muito difíceis, que a atenção tem de ser redobrada, e que o nível de exigência é maior. O desempenho precisa ser maior — disse o goleiro.

Na partida, Anthoni falhou no lance do terceiro gol do Nacional. Após cobrança de escanteio de Nico López, o arqueiro colorado não defendeu e Coates pegou o rebote para marcar. Questionado sobre o lance, ele disse: