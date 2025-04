Anthoni analisa momento instável do ataque do Inter após partida contra o Maracanã: "Os adversários estão vindo mais fechados"

Anthoni não foi exigido durante os 90 minutos. Ricardo Duarte / Inter, divulgação

Mesmo com a vitória por 1 a 0 sobre o Maracanã, nesta terça-feira (29), pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, no Beira-Rio, o Inter deixou a desejar na atuação. Antes do confronto, pela diferença dos dois elencos, se imaginava uma goleada colorada, fato que não se confirmou após o apito final.

Na zona mista, o goleiro Anthoni comentou sobre a falta de gols do ataque colorado nas últimas partidas. Para ele, não existem culpados, mas o time sabe que pode melhorar as performances.

— Confiança. O futebol é feito de gols, a bola na rede. Então, é óbvio que se necessita de efetividade. Mas o grupo tá todo junto. Não existe culpado, não tem como tu apontar o dedo. Todo mundo sabe que pode melhorar, que pode entregar mais — disse Anthoni.

O goleiro colorado ainda destacou que os últimos adversários se comportaram de uma forma mais defensiva diante do Inter, o que dificulta nas ações ofensivas do time gaúcho. Mesmo assim, Anthoni ainda ressalta a importância da vitória pela Copa do Brasil.

— Como eu já reforcei aqui várias vezes, os adversários estão vindo mais fechados, estudando mais o nosso time também. Isso acaba dificultando. O importante é, de alguma maneira, somar, como a gente fez hoje. Eu falo três pontos, mas ter essa vitória, ter essa vantagem pro jogo da volta — concluiu o arqueiro.