Alan Patrick valoriza empate no Gre-Nal 447: "É um ponto importante para a sequência"

O ponto conquistado pelo Inter contra o Grêmio na noite deste sábado (19) foi valorizado por Alan Patrick . Inclusive, foi o capitão colorado quem marcou o gol do empate em 1 a 1 no clássico 447 .

— Não penso nisso, mas me sinto feliz em estar na mesma galeria desses jogadores. Espero continuar ajudando o Inter sempre com boas atuações e sempre a vencer Gre-Nais e todos os jogos que disputamos.

Com o empate, o Inter chega a seis pontos no Brasileirão , ocupando provisoriamente a 10ª posição na tabela.

Peso da sequência

Alan Patrick também analisou a partida. Na visão do camisa 10 do Inter, a equipe conseguiu acalmar o jogo no segundo tempo botando a bola no chão, passando a ter o controle da partida.