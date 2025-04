Alan Patrick iguala participações em gols e partidas pelo Inter em 2025

Jogador do Colorado deve ser preservado no duelo contra o Maracanã. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As três assistências de Alan Patrick, contra o Juventude, no último sábado (26), pelo Brasileirão, rendem ao meia números expressivos na atual temporada. Ele tem o mesmo cálculo de participação em gols e partidas (16) e se aproxima do recorde pessoal também alcançado no Colorado.

No total, em 2025, Alan Patrick tem nove gols e sete assistências nos jogos de Libertadores, Brasileirão e Gauchão. A igualdade em participações diretas em gols jamais foi alcançada pelo jogador na carreira e é algo raro no futebol.

O ano mais artilheiro do meia no Beira-Rio foi em 2023. Na ocasião, o capitão colorado marcou 16 gols e deu 10 passes diretos para companheiros em 62 duelos. Na temporada passada, ele balançou as redes 12 vezes e deu oito passes que geraram gols.

Camisa 10 deve ser preservado

Aos 33 anos, o meia, que tem contrato até o final de 2026 com o clube, admite estar no melhor momento da carreira. Além da importância dentro de campo, o perfil de liderança, destacado desde o retorno ao clube em 2022, chama a atenção.

Contra o Maracanã, nesta terça-feira (29), na estreia colorada na Copa do Brasil, no Beira-Rio, Alan Patrick tende a ser um dos preservados. O planejamento da comissão técnica é preservar alguns dos jogadores mais desgastados do confronto em virtude da sequência das próximas semanas.