Alan Patrick considera bom resultado o empate do Inter com o Bahia, mas destaca: "Faltou eficiência"

Inter e Bahia ficaram no 1 a 1 na Arena Fonte Nova, em Salvador. JHONY PINHO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Fora de casa, o Inter empatou em 1 a 1 com o Bahia na estreia da Libertadores, nesta quinta-feira (3). Em um jogo equilibrado, os mandantes saíram na frente, com Jean Lucas, aos 27 minutos da etapa final. Na sequência, saído do banco, Valencia deixou tudo igual.

Capitão e camisa 10, Alan Patrick ditou o ritmo do Inter em parte do jogo, mas enfrentou dificuldades impostas pelo Bahia. Na saída de campo, ao ser questionado se era um bom resultado, o meia respondeu:

— Acho que sim (foi um bom resultado), tivemos a oportunidade até de ter matado o jogo. Mas foi um grande jogo, tentamos sempre que possível criar nossas jogadas. Acho que Libertadores é assim, não vai ser nada fácil. Levamos um ponto pra nossa casa e vamos seguir o trabalho agora.

Na sequência, Alan Patrick completou, destacando que o Inter precisa ser mais eficiente nas próximas partidas:

— Faltou eficiência um pouco, claro. Tivemos oportunidade ali, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo também, tivemos uma clara ali que saímos no contra-ataque. Vamos tentar caprichar para que nas próximas oportunidades a gente seja mais letal, pois os jogos de grande nível não te permitem muitos erros.

O Colorado volta a campo às 18h30min de domingo (6), contra o Cruzeiro, no Beira-Rio. O jogo é válido pela segunda rodada do Brasileirão. Pela Libertadores, o próximo confronto é contra o Atlético Nacional, também na casa colorada, na quinta (10).

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.