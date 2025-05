Alan Patrick comemora passes para gol e vitória do Inter: "Fomos eficientes na bola parada"

Três gols do Inter, três assistências de Alan Patrick. O camisa 10 colorado foi um dos principais nomes da vitória, de virada, por 3 a 1 sobre o Juventude , nesta sábado (26), no Beira-Rio.

Todos os gols do Inter foram marcados em cobranças de escanteios realizadas por Alan Patrick. Os dois primeiros saíram da cabeça do zagueiro Victor Gabriel . O terceiro foi de Borré.

Alan Patrick se mostrou contente com o resultado e os seus passes.

Alan Patrick tem os melhores números do elenco na temporada. É o recordista em gols, com nove, e assistências, com sete.