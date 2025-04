Alan Patrick avalia dificuldade contra o Palmeiras e afirma: "Seguimos com o nosso objetivo"

Alan Patrick falou após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter encerrou sua série invicta nesta quarta-feira (16), ao perder por 1 a 0 para o Palmeiras, em partida realizada no Beira-Rio e válida pela quarta rodada do Brasileirão. O time de Roger Machado vinha de 17 jogos sem perder.

Após o duelo, o capitão Alan Patrick avaliou o resultado e também falou sobre as dificuldades encontradas ao longo dos 90 minutos.

Leia Mais Antes do Gre-Nal, Inter perde em casa para o Palmeiras e encerra sua série invicta

— Jogo duro, né. A equipe deles é muito forte, que marca muito bem, mas mesmo assim conseguimos criar nossas oportunidades. Não conseguimos fazer ali (o gol), tivemos oportunidades também de sair com o resultado melhor, mas seguimos com o nosso objetivo — afirmou Alan Patrick, sobre a busca do Inter por conquistas em 2025.

Com o resultado, o Colorado estaciona nos cinco pontos e cai, momentaneamente, quatro posições, estando no 10º lugar. O Inter volta a campo no próximo sábado (19), às 21h, no clássico com o Grêmio. O jogo será na Arena.