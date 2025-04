Adversário do Inter no domingo, Fortaleza tenta se reerguer em ano de tropeços: "É frustrante"

Vojvoda está desde 2021 no Fortaleza. Javier TORRES / AFP

O trabalho solidificado de Juan Pablo Vojvoda sofre com algumas rachaduras nos primeiros meses da temporada 2025. O adversário do Inter, no domingo (13), vive má fase, acumula fracassos no ano e tenta se reerguer.

Até o momento o time não acumula bons resultados. Perdeu o Campeonato Estadual para o Ceará e quase não se classificou para as quartas de finais da Copa do Nordeste.

Na Libertadores, foi goleado por 3 a 0 pelo Racing em casa, e a margem da vitória argentina foi considerada pequena por analistas.

A vitória sobre o Fluminense na abertura do Brasileirão é considerada um ponto fora da curva na média de atuações do time.

— É frustrante dentro daquilo que o clube esperava. Após ser quarto lugar na Série A do ano passado, iniciou o ano de 2025 falando em Libertadores, buscar o título estadual. Há crise pela falta de resultado — avalia Alexandre Motta, repórter do Diário do Nordeste.

Mudanças no departamento de futebol

Os resultados fizeram o departamento de futebol desabar. O executivo Bruno Costa e o diretor de futebol Alex Santiago foram demitidos. O presidente Marcelo Paz passará a ter maior influência na pasta.

Das contratações realizadas para a temporada, nenhuma vingou. Nomes como o zagueiro David Luiz e o argentino Pol Fernández ainda não se encaixaram no sistema de Vojvoda.

A campanha invicta em jogos oficiais no ano do Inter contrasta com o desempenho do adversário pelo Brasileirão. Desde 2021 no cargo, o treinador argentino acumula quase tantas derrotas quanto vitórias no ano.

São nove vitórias e sete derrotas. Além da pancada sofrida para o Racing, o Fortaleza não venceu nenhum dos três jogos realizados contra o Ceará. Também pesa contra a derrota para o Sousa, pela Copa do Nordeste.

— O Vojvoda tem mexido a todo jogo na escalação. Contra o Colo-Colo usou um jovem da base, o Gustavo Mancha, que pouco tinha jogado no ano — informa Mota. — O time não reage. Fortaleza está com muitas dificuldades — complementa.

Confusão no Chile

As cenas de guerra responsáveis por suspender a partida contra os chilenos na quinta-feira (10) não alteraram o planejamento do Fortaleza para a partida contra o Inter, às 20h, no Castelão. A delegação tem volta programada em voo fretado nesta sexta-feira (11).

O jogo pela Libertadores foi interrompido durante o segundo tempo após torcedores chilenos invadiram o gramado do Estádio Monumental David Arellano, em Santiago.

A confusão resultou em vários feridos e dois mortos — uma jovem de 18 anos e um adolescente de 13 —, por conta de atropelamento de um carro policial. Ao menos 10 torcedores foram presos.