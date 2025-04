"A parte emocional me preocupa mais", revela Roger ao projetar sequência de jogos do Inter 

Roger falou na coletiva sobre a preocupação com a parte mental do time. José Alberto Andrade / Agência RBS

Não é a parte física do elenco a grande preocupação de Roger Machado na maratona de jogos do Inter. Após o empate do Colorado em 3 a 3 com o Nacional, pela Libertadores, no Beira-Rio, o treinador revelou temor com as questões emocionais de seus atletas na sequência de partidas, que irá até início de junho.

— A parte emocional me preocupa mais que a parte física. Tempo de prontidão, reação de expectativa, tomada de decisão, isso tudo impacta na sequência. O músculo bem trabalhado, ele consegue 72 horas, 74, 80 horas de descanso, tu tem uma boa recuperação. Agora a questão mental e emocional não — disse o treinador, completando:

— Isso faz com que a gente tenha que fazer um planejamento para ter esse refresco e colocar jogadores em nível de capacidades físicas e emocionais mais descansados para o campo. Mas esse é o calendário que a gente tem, não tem para onde fugir.

História curiosa

Para exemplificar sua visão, Roger contou uma história que viveu quando comandava o Bahia. Segundo ele, em uma sequência pesada de jogos no retorno do futebol em meio a pandemia, em 2020, o treinador tomou um "susto" que o desorientou enquanto dirigia:

— Um dia eu saí de casa para ir para o estádio de Pituaçu, para um jogo do Estadual, 16 horas, saí perto do meio-dia, porque não tinha concentração. Na paralela, um motoqueiro cortou a minha frente. E eu me assustei, quando eu me reequilibrei, eu perguntei para o meu auxiliar: "para onde é que nós estamos indo?" Ele disse: "você está brincando? para o carro". O susto que eu levei mexeu emocionalmente comigo.

— Então o que me preocupa muito é isso, o descanso emocional dos atletas. A gente vai ter que lidar com isso sim, porque não é possível fazer essa sequência toda em alto nível e a gente garantir performance sempre — completou.

Maratona pela metade

Ao Inter, faltam 12 dos 19 jogos em pouco mais de 60 dias. A maratona começou no dia 29 de março, na estreia do Brasileirão, contra o Flamengo, passa por duelos da Copa do Brasil e Libertadores e vai até o confronto contra o Fluminense, no dia 1º de junho, pela 10ª rodada.

O time de Roger volta a campo às 16h de sábado (26), contra o Juventude, pela sexta rodada do Brasileirão.

