A mudança de Roger que foi determinante para a goleada do Inter na Libertadores

Aguirre ganhou maior liberdade no segundo tempo e foi determinante em vitória colorada. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter goleou o Atlético Nacional por 3 a 0, na noite desta quinta (10), e assumiu a liderança do Grupo F da Libertadores. O confronto com o atual campeão colombiano foi equilibrado na maior parte do tempo, mas teve a vantagem na segunda etapa após uma mudança de Roger Machado.

O Desenho Tático de Zero Hora explica como foram os movimentos dos dois times na partida.

Escalações iniciais

Roger optou por repetir a escalação da goleada sobre o Cruzeiro, pelo Brasileirão, com a manutenção de Rogel ao lado de Vitão na zaga.

No Atlético Nacional, Javier Gandolfi, que costuma variar a formação ofensiva de sua equipe, iniciou com Morelos próximo a Viveros por dentro e Cardona aberto pela esquerda.

Inter e Nacional fizeram um primeiro tempo equilibrado. Tacticalboard / Reprodução

O Atlético Nacional ganhou força pela faixa central e conseguiu sucessos ao pressionar o Inter: Bruno Henrique e Alan Patrick foram desarmados próximos da área colorada em lances perigosos dos colombianos.

Do outro lado, o time gaúcho teve boa chance com Fernando na bola parada. Outra boa chance na primeira etapa veio em passe de Carbonero em profundidade para Wesley: Cardona tentou ajudar defensivamente, mas errou o carrinho de tentativa de corte. A jogada mostrou o caminho ao Inter.

O Colorado teve ao longo do primeiro tempo poucas jogadas pelo seu setor esquerdo, que costuma ser forte. Isso porque Hinestroza e Román prenderam Carbonero e Bernabei.

Mudança de Roger

Sem alterar peças, Roger mexeu no posicionamento do Inter para iniciar as jogadas no segundo tempo. Fernando recuou entre os zagueiros para uma saída de três em movimento que permitiu a Aguirre atuar mais avançado e explorar as costas de Cardona.

Saída de três foi montada por Roger Machado. Conmebol / Reprodução

A mudança deu resultado rápido. Com dois minutos, Aguirre recebeu passe entre Cardona e o lateral Cándido e deu uma lançamento em profundidade para Wesley sofrer o pênalti que abriu caminho para a vitória colorada.

O jogo ainda seguiu perigoso para o Inter com o Atlético Nacional ocupando o campo de ataque até a expulsão de Hinestroza. Contra 10, o Colorado fez valer sua superioridade e chegou aos 3 a 0. O terceiro gol teve novamente Aguirre aparecendo no ataque para dar assistência para Alan Patrick fechar seu hat-trick.