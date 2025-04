"A gente suportou bem o jogo", diz Anthoni sobre o empate do Inter diante do Bahia

O Inter garantiu um empate na primeira rodada da Libertadores ao empatar com o Bahia em 1 a 1 , na Arena Fonte Nova, em Salvador, nesta quinta-feira (3). Após o apito final, o goleiro Anthoni comentou sobre a partida e a classificou como complicada. Contudo, ressaltou a capacidade do elenco de ter buscado o resultado.

— Sem dúvidas, acho que o grupo respondeu bem. De alguma maneira, a gente soube manter o nosso estilo de jogo, entender o jogo, entender o adversário. Acho que a gente suportou bem o jogo, tivemos dificuldades. Mas, mais uma vez, o empate conquistado, o ponto que foi conquistado no fim , só vem para somar e acho que vai ser fundamental para a sequência da competição — destacou o goleiro.

Anthoni tem 23 anos e é cria da base colorada. Em sua segunda temporada atuando pelo Inter, ele foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Gaúcho , e voltou a titularidade após a lesão de Rochet na primeira rodada do Brasileirão contra o Flamengo.

Contra o Bahia , ele fez a sua estreia na Libertadores e disse ser mais um passo importante dentro do clube que ama. Por fim, ele ressaltou o peso da competição para todos os jogadores.

— Sem dúvidas, vale muito para qualquer jogador. Acho que todos entram diferentes dentro de campo para uma competição como essa. Aí, você pega o cenário do Inter, um clube bicampeão... Sem dúvida, é uma competição muito importante — destacou Anthoni.

