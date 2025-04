A análise sobre os dois gols anulados do Inter contra o Maracanã pela Copa do Brasil; veja vídeo

Jornalista Diori Vasconcelos explicou os dois lances e deu razão às marcações da arbitragem. YouTube GZH / Divulgação

Na partida entre Inter e Maracanã, realizada nesta terça-feira (29), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil – e que terminou 1 a 0 para o Colorado – dois gols foram anulados após análise do VAR. Wesley e o garoto Raykkonen marcaram, porém não demorou muito para jogadores e torcida deixarem de comemorar no Beira-Rio.

No primeiro tempo da partida, o Inter marcou aos 32 minutos. Bruno Tabata dominou no lado direito de ataque, próximo da área, e cruzou na área. Wesley se antecipou aos defensores e desviou de letra para o gol.

Na sequência, o VAR foi chamado e anulou o gol por impedimento. O jornalista Diori Vasconcelos analisou o lance e explicou o motivo da marcação da arbitragem.

— Quando a linha foi traçada no ombro do Wesley, ela foi colocada sobre a linha do defensor. A medida que ela foi colocada no ombro, o árbitro de vídeo foi avançando com a linha para pegar o ponto extremo do ombro. E quando ela chega no ponto extremo, ela passa, sei lá, não sei se dá 5 centímetros — disse Diori.

Confira a explicação para o gol anulado de Wesley:

Segundo gol anulado

Já na etapa final, o Inter voltou a marcar. Aos 35 minutos, Alan Patrick cobrou escanteio e o jovem Raykkonen, de 16 anos, cabeceou para o fundo das redes.

Após análise do VAR, o árbitro constatou que a bola bateu no braço do atacante antes de entrar no gol.

— Mesmo que tenha batido na mão do jogador do Maracanã, ela escorre no braço do jogador do Inter, o Raykkonen, e acaba indo na direção do gol, entrando de forma direta. A regra não coloca nenhuma interpretação para isso, bateu no braço, não vale — explicou Diori.

Confira a explicação para o gol anulado de Raykkonen: