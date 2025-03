Saiba como vai funcionar o deslocamento dos torcedores do Inter para o Gre-Nal 445

Serão 2 mil torcedores do Inter na Arena. Félix Zucco / Agencia RBS

Com todos os ingressos adquiridos, 2 mil colorados garantiram presença no clássico Gre-Nal 445, neste sábado (8), na Arena. Com os ingressos esgotados, os torcedores do Inter precisam seguir algumas normas importantes para o deslocamento do Estádio Beira-Rio até a Arena. O comboio partirá às 14h.

O transporte de ida e volta para a casa do rival terá um custo de R$ 25. Os torcedores que garantiram o ingresso para o jogo terão que realizar a compra para este deslocamento no site do Clube.

Na manhã deste sábado (8), entre 8h e 11h30min, serão entregues pulseiras para o acesso à área de embarque nos ônibus.

As bilheterias do Gigantinho estarão abertas para a entrega dessas pulseiras, como também para a troca dos vouchers emitidos no site Mundo Colorado. Os colorados só acessam a Arena com um ingresso físico.

O Gre-Nal 445 começa às 17h45min. O jogo é válido pela primeira partida da decisão do Gauchão 2025.

Programação para o dia do jogo

8h: abertura da bilheteria do Gigantinho para a troca do voucher emitido no Mundo Colorado pelo ingresso físico para o Gre-Nal e dos estandes de retirada da pulseira de acesso à área de embarque no comboio;

abertura da bilheteria do Gigantinho para a troca do voucher emitido no Mundo Colorado pelo ingresso físico para o Gre-Nal e dos estandes de retirada da pulseira de acesso à área de embarque no comboio; 11h30min: fim da troca de voucher por ingresso e do processo de retirada das pulseiras;

fim da troca de voucher por ingresso e do processo de retirada das pulseiras; 12h15min: início da concentração da torcida no Beira-Rio;

início da concentração da torcida no Beira-Rio; 12h45min: revista de segurança e início do embarque no comboio;

revista de segurança e início do embarque no comboio; 14h (SEM ATRASOS): saída do comboio, com escolta da Brigada Militar, em direção à Arena;

saída do comboio, com escolta da Brigada Militar, em direção à Arena; 14h45min: abertura dos portões da Arena.