Relembre quando foi a última vez que o Inter havia vencido o Grêmio na Arena

O Inter voltou a vencer o Grêmio na Arena após quase três anos . Neste sábado (8), no clássico pela ida da final do Gauchão, o Colorado levou melhor pela terceira vez na história da casa gremista, vencendo por 2 a 0 . A última vitória havia sido em 23 março de 2022, também pelo Estadual, mas pela volta da semi.

Na ocasião, a vitória colorada foi por um placar inferior , que, na verdade fez pouca diferença: 1 a 0 . Como o Tricolor havia vencido por 3 a 0, no jogo de ida, no Beira-Rio, o Inter precisava reverter o placar para avançar à grande decisão, mas não conseguiu .

O gol do jogo foi marcado pelo então camisa 7 Taison, de falta. A cerca de 10 metros do bico da área, ele encheu o pé direito e achou o ângulo do gol de Brenno, marcando um golaço. Assim, selando a segunda vitória colorada na Arena.