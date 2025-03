Por onde anda Guto Ferreira, ex-treinador do Inter

Guto Ferreira tem sua história ligada ao Inter. Pela base, foi campeão da Copa São Paulo em 1998 . Pelo profissional, conquistou o Gauchão de 2002 . Com mais de duas décadas de carreira, o treinador segue na ativa.

Ao todo, o profissional passou 13 anos no Colorado. Foi contratado em 1997 junto a base do São Paulo para assumir sub-20 do Celeiro de Ases. Subiu ao profissional em 2002, mas de maneira interina. E assim ficou até 2010, quando atuou como observador dos adversários na Libertadores.