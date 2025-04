Como joga o Bahia, adversário do Inter na estreia da Libertadores

Bahia de Ceni venceu o Campeonato Baiano Letícia Martins / Bahia / Divulgação

O início da caminhada do Inter em busca do tri da América será em Salvador. Nesta quinta-feira, às 19h, o Colorado irá encarar o Bahia, na Fonte Nova. O Desenho Tático de Zero Hora mostra como joga o time comandado por Rogério Ceni.

O Bahia iniciou a temporada tendo logo no segundo mês o início dos mata-matas da Pré-Libertadores diante de The Strongest e Boston River. Nos dois confrontos, o time brasileiro empatou fora de casa e confirmou as vitórias na Fonte Nova. Os bolivianos foram goleados por 3 a 0 enquanto o triunfo sobre os uruguaios veio com um magro 1 a 0.

Time-base

Erick Pulga, comprado por R$ 18 milhões do Ceará, e o argentino Santiago Mingo, vindo do Defensa y Justicia, são os reforços que se afirmaram como titulares na campanha do título baiano, conquistado sobre o Vitória. Tanto no estadual quanto na Libertadores, o time tem mantido um padrão na forma da jogar.

O sistema tático inicial de Rogério Ceni é o 4-3-3 tendo um forte meio-campo formado por Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas. Ademir parte do lado direito com Pulga sendo o homem aberto pela esquerda. O uruguaio Lucho Rodríguez é o centroavante titular tendo o William José como outra opção para o centro do ataque.

Bahia parte de um 4-3-3 com força no meio-campo. Tacticalboard / Reprodução

Como ataca

Rogério Ceni tem como ideia principal iniciar suas jogadas desde a defesa com bola não chão até se instalar no campo de ataque. Em estrutura ofensiva, o Bahia forma muitas vezes um 3-2-5 tendo os extremas como homens da amplitude e os laterais assumindo posições centrais. O lateral-direito faz uma primeira linha de três com os dois zagueiros enquanto o esquerdo, normalmente Juba, se alinha ao volante.

Bahia costuma colocar cinco jogadores para atacar a última linha do adversário. Tacticalboard / Reprodução

A ideia visa pressionar a última linha adversária com superioridade numérica. É provável que Roger Machado recue Fernando em alguns momentos para formar uma linha de cinco. Ceni já sofreu com adversário fazendo isso e optou por adiantar Luciano Juba aberto pela esquerda levando Pulga para dentro formando uma linha de seis no ataque. Se isso for repetido, o Inter pode ter uma vantagem para o contra-ataque assim que recuperar a bola.

Uma atenção que o Inter deverá ter será com as aproximações que o Bahia faz pelos lados do campo, juntando três ou quatros jogadores perto da bola. Quando pressionado ali, o time baiano costuma também apostar em inversões de bola, o que irá merecer uma atenção da marcação colorada.

Marcação

O 4-3-3 do Bahia vira 4-5-1 nos momentos sem a bola. Ainda assim, o time mantém uma ideia de pressionar o adversário que tem a posse. Uma dificuldade que o Bahia enfrenta defensivamente está em duelos pelo alto. Saltar linhas com bola alta é um caminho que pode funcionar.

O Bahia já disputou 22 jogos na temporada contando Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Libertadores. A equipe sofreu apenas duas derrotas, ambas no Baiano com time reserva. O artilheiro da equipe é Lucho Rodríguez, com sete gols.