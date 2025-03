Inter pode ter meio time diferente do que enfrentou o Grêmio na primeira fase do Gauchão

Vitinho e Valencia podem aparecer no Gre-Nal Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Apenas um mês se passou desde aquele 1 a 1 que marcou o Gre-Nal 444, na Arena. Mas quantas alterações no Inter. O setor ofensivo do time de Roger Machado mudou completamente na comparação com o que deve entrar em campo no clássico que abre as finais do Gauchão 2025, marcada para sábado, 17h45min, novamente na casa gremista. São cinco alterações previstas entre os comandados de Roger Machado.

No duelo com o Grêmio na fase inicial do Estadual, o técnico mandou a campo: Anthoni, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Borré. Para o jogo de sábado, tende a repetir Anthoni, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei e Fernando. Thiago Maia, que se acertou com o Santos, foi a São Paulo, teve a negociação frustrada e não treina há 10 dias, é dúvida. Alan Patrick, recuperando-se de lesão, também faz parte do mistério. É possível, então, que meio time seja modificado.

Resta, portanto, analisar essas trocas. Mas é importante esclarecer: nenhuma das mudanças se deu por opção técnica. Roger perdeu por lesão Wesley, Alan Patrick e Borré. Wanderson foi vendido para o Cruzeiro.

Para Leonardo Oliveira, comentarista do Gre-Nal na Rádio Gaúcha, a ausência de Alan Patrick compromete a análise do setor ofensivo da equipe. O camisa 10, capitão do time, é o maior responsável por fazer o time andar, municiando os atacantes. Mas consegue enxergar evoluções:

— Vitinho é um ganho do Inter nestas últimas quatro partidas. Foram três gols na semifinal, um deles, inclusive, fazendo a diagonal e aparecendo na área como centroavante, no lado oposto ao seu. A retomada de Enner é outro ponto. Ele ainda está longe de ser o jogador de potência física dos primeiros seis meses, mas só o fato de ter feito gols precisa ser valorizado, pela perspectiva de reanimá-lo.

Para Paulo César Vasconcelos, comentarista do SporTV, há algo a mais no Inter que permite uma mudança de nomes sem trocar tanto a forma de jogar. Para ele, o time consegue se encaixar no campo e dar resposta, fruto do trabalho de Roger:

— Independentemente de saídas, o Inter tem uma ideia de jogo mais bem definida, há uma qualificação. Vitinho e Carbonero foram dois ótimos reforços para a equipe, que tem uma ideia cada vez mais consolidada do que Roger quer para a equipe.

Mesmo que as mudanças tenham dado, ao menos em resultados, uma resposta aceitável, o Inter ainda espera ter reforços para as finais. Alan Patrick é o mais próximo de retornar. Borré alimenta esperança, mas o provável é que tenha condições para a partida da volta. Wesley tem menos expectativa.