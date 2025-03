Inter deve reorganizar calendário de pagamentos ao Flamengo por Thiago Maia 

Após anunciar que o volante Thiago Maia retornou ao clube e ser publicamente cobrado pelo Flamengo , o Inter agora precisará reorganizar o calendário de pagamentos envolvendo a contratação do atleta que quase foi negociado com o Santos .

As parcelas vencidas em 2024 totalizam 700 mil euros (cerca de R$ 4,3 milhões na cotação atual) em atraso . O valor total da negociação da contratação de Thiago Maia, concretizada em março de 2024, é de 4 milhões de euros.

Agora, o clube gaúcho debate internamente o formato a ser utilizado para quitar as prestações e reorganizar o calendário de pagamentos.

Atrasos e cobrança

Entre os meses de agosto e dezembro do ano passado, três parcelas não foram quitadas pelos gaúchos. A cobrança delas foi formalizada através de uma reclamação do Flamengo junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF.

Ainda não se descarta a possibilidade de que o Santos consiga as garantias bancárias exigidas pelos cariocas para que o negócio seja concretizado. A próxima janela de transferências será aberta em 10 de março.

Até lá, porém, Thiago Maia seguirá trabalhando no CT Parque Gigante .

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.