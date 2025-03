Inter anuncia ex-jogador campeão mundial pelo clube como novo técnico do sub-20

Histórico pegador de pênaltis, Renan retorna ao Colorado após mais de 10 anos. Jefferson Botega/Agência RBS

Bicampeão da Libertadores e campeão do Mundo, o ex-goleiro Renan está de volta ao Inter. Ele assumirá o comando técnico da equipe sub-20 do Colorado, que inicia a temporada com o foco na disputa do Campeonato Brasileiro, conforme anunciado pelo clube nesta quarta-feira (5).

Histórico pegador de pênaltis, Renan foi revelado pelo Celeiro de Ases em 2005 e atua como técnico e auxiliar técnico em times de base e profissionais desde que se aposentou, em 2022. Até então, estava à frente do Barra FC, de Balneário Camboriú.

Pelo Inter, somou 102 partidas. Ele foi o reserva de Clemer na histórica campanha de 2006, que terminou com título da América e do Mundo. No Bi da Libertadores, em 2010, foi titular. O ex-atleta ainda soma pelo Colorado três estaduais, duas recopas sul-americanas e uma Copa Dubai.

Sua última partida vestindo a camisa colorada foi em um Gre-Nal, na última rodada do Brasileirão de 2012. Além do Inter, Renan atuou por equipes como Valencia-ESP, Goiás, Ceará e Paraná.

Mais mudanças na Base

Além de Renan, o Inter anunciou dois novos profissionais para sua base. Fernando Rech, que deixou o Juventude na última terça-feira (4), assume o cargo de diretor de futebol - formação e transição das categorias de base. Já Éder Moraes volta a comandar o time sub-17 – ele esteve à frente da categoria no ano passado.

Veja comunicado do clube:

"O Internacional anuncia a chegada de Fernando Rech ao Celeiro de Ases para o cargo de Diretor de Futebol - Formação e Transição das categorias de base do Clube. O dirigente chega para dar continuidade ao trabalho de formação de atletas e para seguir fortalecendo a integração entre a base e o futebol profissional. Fernando foi apresentado aos colaboradores do CT Alvorada na tarde desta quarta-feira (5).

Com uma trajetória consolidada na formação de atletas, Fernando iniciou sua carreira profissional em 2008, logo após aposentar-se como jogador, assumindo o cargo de gerente de futebol do Juventude. A partir de 2011, passou a atuar na área técnica, acumulando experiência em equipes Sub-20 e Sub-17, além de exercer a função de auxiliar técnico em times de alto rendimento. Entre 2016 e 2018, foi gerente geral das categorias de base do Juventude, clube onde, desde 2022, exerceu a função de Diretor Executivo da base.

Além disso, o Celeiro de Ases anuncia mudanças nos comandos técnicos de suas categorias. Renan Brito, ex-goleiro com formação na base do Inter, retorna ao Clube para comandar a equipe Sub-20, que inicia a temporada com o foco na disputa do Campeonato Brasileiro.

Após vestir por 16 anos a camisa vermelha como atleta, onde foi campeão da América e do Mundo, e ter passagens pelo futebol nacional e espanhol, Renan voltou seus olhos à profissionalização nas áreas técnica e de gestão no futebol. Desde 2022, atua como técnico e auxiliar técnico, tanto em equipes de formação quanto de alto rendimento. Atualmente, estava à frente da casamata da equipe profissional do Barra FC.

Éder Moraes, por sua vez, passa a comandar o time Sub-17. À frente desta categoria no ano passado, conquistou o título da Fam Cup e o vice-campeonato do Gauchão. Ele assume o posto deixado por Fábio Sanhudo, que seguiu novos desafios na carreira."