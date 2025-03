Fernando celebra vantagem do Inter na final do Gauchão: "A gente não esperava"

Carbonero e Alan Patrick colocaram o Inter em vantagem na final do Guchão 2025. Neste sábado (8), na Arena, o Colorado venceu o Grêmio por 2 a 0 na partida de ida da decisão do Estadual .

Na saída de campo, Fernando, que jogou o confronto inteiro, celebrou a vantagem e se mostrou surpreso com o resultado na casa gremista:

— Foi um resultado bom, muito importante pra gente. É muito difícil jogar aqui. O Grêmio ataca muito bem, mas a gente conseguiu anular bem. Depois tivemos duas possibilidades de fazer gol, e fizemos, ao contrário do jogo passado. Acho que é uma boa vantagem, a gente não esperava.

Apesar disso, o volante colorado, demonstrou "pé no chão" e destacou que o time precisa ter muita atenção no jogo da volta, dia 16, no Beira-Rio: