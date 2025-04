Adversário do Inter na Libertadores tem técnico gaúcho na mira para assumir o cargo

Jádson Viera é cotado como novo treinador do Nacional. Boston River / Instagram/Reprodução

A demissão de Martin Lasarte do cargo de treinador do Nacional, do Uruguai, pode colocar um gaúcho no caminho do Inter na Libertadores. As duas equipes estão no mesmo grupo da competição continental e se enfrentarão nos dias 22 de abril e 15 de maio.

A demissão de Lasarte foi tomada após derrota em casa para o Juventud, por 2 a 1, pelo Campeonato Uruguaio, competição na qual o Nacional é o sexto colocado. Contudo, já há um nome que grada a diretoria do clube.

De acordo com Diego Domínguez, do Ovación, o presidente do Nacional, Ricardo Vairo, falou com a imprensa após a demissão do antigo treinador e foi questionado sobre possíveis substitutos. Ele comentou: "não direi nenhum nome até que esteja definido".

Jádson Viera a caminho?

Entretanto, quando surgiu o nome de Jádson Viera, do Boston River, Vairo abriu um sorriso, segundo o jornalista uruguaio. O gaúcho, de Santana do Livramento, que tem 43 anos, treina o Boston River atualmente.

Viera foi zagueiro quando jogador e atuou boa parte da carreira no futebol uruguaio, já que fazia fronteira com a sua cidade natal. Como treinador, este é seu primeiro trabalho na carreira. Em 2022, Jádson foi auxiliar do Inter, pois fazia parte da equipe de Cacique Medina.

A atual diretoria do Nacional já havia conversado com Viera durante a última campanha eleitoral. No entanto, o gaúcho alegou que ainda não era o seu momento de assumir o cargo.

Apesar de demonstrar o desejo terminar seu contrato com o Boston River, o Ovación tem fontes que afirmam que Viera deve assumir o Nacional em breve, antes até dos jogos contra o Inter pela Libertadores.

Existe a chance de ele deixar o modesto clube uruguaio após partida de estreia pela Sul-Americana, nesta terça-feira (1º), contra o Guaraní, do Paraguai.

Até lá, Martín Liguera, com apoio do auxiliar Sebastián Eguren, deve ser o treinador interino do clube durante a estreia na Libertadores, na quarta-feira (2), diante do Atlético Nacional, em Medelín, Colômbia.