Yago Noal faz trabalho especial de reforço muscular e volta a ser relacionado no Inter

Jovem foi promovido de forma definitiva ao elenco principal neste ano. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A comissão técnica do Inter vem submetendo o meia Yago Noal, 17 anos, a um trabalho de fortalecimento muscular. Por este motivo, o atleta ficou fora dos últimos dois jogos, contra São José e Avenida. No entanto, o jogador foi relacionado para a partida contra o Brasil de Pelotas, nesta quarta-feira (5), e deve iniciar no banco de reservas.

Na base, o garoto atuava como segundo volante e como camisa 10. Como ainda é franzino, o jovem precisa, na avaliação do clube, ganhar mais massa muscular e aprimorar a capacidade física. Por conta do seu biotipo, o atleta deve ser aproveitado no profissional em funções mais ofensivas, como meia centralizado ou até meia pela direita.

Em 2024, mesmo ainda fazendo parte das divisões de base, Yago Noal chegou a treinar no grupo principal a pedido dos técnicos Eduardo Coudet e Roger Machado. Na pré-temporada 2025, o atleta foi promovido de forma definitiva. O jovem é considerado um ativo com alto potencial de revenda futura.

Yago Noal completará 18 anos nesta quarta, data da partida contra o Brasil-Pel, quando deve iniciar no banco. O atleta está liberado para atuar, mas deve ser aproveitado de forma mais assídua por Roger Machado assim que concluir o trabalho de fortalecimento muscular.

Para o jogo contra o Xavante, além de Yago Noal, foram relacionados outros três garotos promovidos recentemente por Roger: o lateral Pablo e os volantes Bernardo Jacob e Gustavo Santos. Nesta quarta, o Inter deve utilizar na partida um time misto ou reserva, de olho no Gre-Nal de sábado (8).

