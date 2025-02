Volante destaque da base é testado por Roger na lateral direita em treinos do Inter

Jovem, que está no Inter desde 2017, ganhou oportunidades na Copa FGF do ano passado. SC Internacional/Celeiro De Ases / Instagram/Reprodução

Após a lesão de Bruno Gomes, o técnico Roger Machado vem realizado alguns testes na lateral direita do Inter. Destaque nas divisões de base, o volante Bernardo Jacob, 18 anos, foi improvisado na função em alguns treinamentos. O garoto inclusive foi relacionado para o jogo contra o Brasil de Pelotas, nesta quarta-feira (5).

Conforme apurado por Zero Hora, a improvisação do garoto no flanco direito é apenas uma precaução, uma vez que hoje apenas Braian Aguirre e Nathan estão disponíveis para a função. Porém, quando um novo lateral for contratado, o jovem será aproveitado no meio-campo, a sua função de origem.

Natural de Franca, no interior de São Paulo, Bernardo Jacob está no Inter desde 2017, ganhando espaço no Brasileiro Sub-20 e na Copa FGF de 2024, quando disputou 25 partidas, sendo titular em 20.

Primeiro volante de origem, o atleta pode atuar também de forma mais adiantada, na segunda função do meio-campo. O atleta tem o desarme como uma das principais virtudes e é elogiado nos bastidores pela inteligência ao antever as jogadas, evitando o combate ao tomar a bola dos adversários.

Além de Bernardo Jacob, também foram relacionados para o jogo contra o Brasil de Pelotas outros três garotos: o lateral-esquerdo Pablo, 18 anos; o volante Gustavo Santos, 18 anos; e o meia Yago Noal, 17 anos.

