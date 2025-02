"Vestibular" dos pontas: os trunfos dos dois cotados a uma vaga no time do Inter no Gre-Nal

O maior mistério do Inter para o Gre-Nal está no setor ofensivo. Titular da ponta direita em todos os jogos do Gauchão até agora, Wanderson é o favorito para começar o clássico de sábado (8). No entanto, a boa fase de Carbonero credencia o colombiano a ser surpresa colorada. A definição será feita pelo técnico Roger Machado no treino desta sexta (7), às 16h30min.