Veja como está a numeração do elenco do Inter para a temporada

Dentre os números definidos até então, destacam-se as ausências das camisas 6 e 9 . O último já foi utilizado por Fernandão, um dos maiores ídolos colorado. Ele está vago desde a saída de Luiz Adriano , em março do ano passado.

Abaixo, Zero Hora apresenta como está a numeração do elenco do Inter. Vale destacar que a numeração pode ser alterada, por óbvio, de acordo com saídas e chegadas dos jogadores.