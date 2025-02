Valencia destaca vitória do Inter e já pensa no Gre-Nal: "Será um jogo diferente"

Autor do terceiro gol do Inter na vitória sobre o Brasil-Pel, nesta quarta-feira (5), no Estádio Beira-Rio , Enner Valencia foi titular pela primeira vez na temporada 2025.

O equatoriano fez uma partida com boa participação, e já assumiu que a cabeça dos jogadores do Colorado está no Gre-Nal 444, no final de semana.