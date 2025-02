Troca de voucher, transporte com escolta e estacionamento: veja como será a ida da torcida do Inter para o Gre-Nal 444

Torcida deverá se concentrar no Beira-Rio a partir das 14h. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Inter divulgou nesta quinta-feira (6) informações sobre a logística de seus torcedores rumo à Arena do Grêmio, para o Gre-Nal 444, marcado para as 21h de sábado (8). No jogo, válido pela sexta rodada do Gauchão, estarão presentes 2 mil colorados, que rapidamente esgotaram os ingressos disponibilizados. Veja abaixo como funcionará a ida até o local do jogo, conforme comunicado do Inter.

Retirada do ingresso para o Gre-Nal

Os colorados que garantiram presença no clássico precisam trocar o voucher emitido no Mundo Colorado pelo ingresso da partida. O processo de troca deve ser feito pelo titular da compra na Bilheteria do Gigantinho, que estará aberta das 10h às 18h desta quinta (6) e sexta-feira (7) e até as 12h de sábado (8), dia do confronto.

Crianças com até três anos têm entrada gratuita no Gre-Nal. Já para a retirada da meia-entrada é obrigatória a apresentação da documentação conforme previsto em lei.

Transporte para a Arena

No momento da retirada do ingresso, os torcedores também poderão comprar, por R$ 25, o voucher de transporte para a Arena (pagamento via cartão de crédito ou Pix). Esse poderá ser adquirido até as 14h de sábado.

No momento de acesso à zona de embarque, o voucher será trocado por uma pulseira, cuja apresentação é obrigatória para embarque nos ônibus, e um identificador de veículo.

O cronograma do deslocamento para o jogo

10h: começo da troca de voucher e pulseiras do transporte

começo da troca de voucher e pulseiras do transporte 14h: início da concentração da torcida no Beira-Rio

início da concentração da torcida no Beira-Rio 15h: abertura da zona de embarque

abertura da zona de embarque 15h: revista de segurança

revista de segurança 16h: encerramento da troca de voucher e pulseiras

encerramento da troca de voucher e pulseiras 16h: início do embarque

início do embarque 16h30min (sem atraso): saída do comboio escoltado pelo Choque da Brigada Militar

saída do comboio escoltado pelo Choque da Brigada Militar 18h: horário de abertura dos portões do estádio

Será disponibilizada água para hidratação na zona de embarque, que também estará equipada com banheiros químicos. O Inter alerta que é proibido o consumo de bebidas alcoólicas nos ônibus, e informa que o monitoramento da Brigada Militar será extenso ao longo de todo o deslocamento, com drones e helicópteros acompanhando o trajeto.

O clube ainda destaca "mantenha-se seguro durante o comboio e não coloque o seu corpo para fora da janela, tampouco suba no veículo. Além disso, ajude a preservar a integridade do ônibus". Conforme comunicado, cada ação poderá ser individualmente responsabilizada.

Estacionamento no Beira-Rio

Neste sábado, o Edifício Garagem do Beira-Rio ficará aberto até o retorno dos torcedores. O valor cobrado para uso do estacionamento será de R$ 20.

