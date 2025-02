Vitinho marcou seu primeiro gol pelo Inter. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Às vésperas do Gre-Nal, o Inter passou pelo Brasil de Pelotas com tranquilidade e ainda assumiu a liderança da classificação geral do Gauchão 2025. A vitória por 3 a 0 teve três motivos preponderantes.

Três motivos para a vitória do Inter

Efeito Carbonero

O colombiano não marcou gols, mas deu o tom elétrico do ataque colorado em sua primeira oportunidade como titular. É possível que tenha sequência no Gre-Nal.

O jogador de 25 anos, contratado por sua velocidade, chegou ao Inter há pouco, no final de janeiro. Natural de Santander de Quilichao, a Terra do Ouro na Colômbia, ele foi contratado junto ao Racing por cerca de US$ 350 mil (cerca de R$ 2,1 milhões).

Desde a estreia — com gol — vem crescendo no time de Roger Machado e na noite desta quarta-feira (5) não foi diferente.

Enner Valencia

Atuando em sua função preferencial, o equatoriano exigiu a atenção da defesa Xavante, colocou uma bola na trave e fez um gol. Foi o seu primeiro em 2025, após ter dificuldades nos primeiros jogos da temporada. O equatoriano falou sobre esse início complicado em entrevista após o confronto.

— Os primeiros jogos foram difíceis, tivemos uma temporada difícil e curta. Mas estamos conquistando o ritmo ideal — avaliou.

Vitinho

A disputa pela ponta direita tem mais um concorrente. Depois de entrar bem contra o Avenida, Vitinho se mostrou bastante ativo pelo lado direito, forçou espaços na defesa do Brasil e marcou um gol. Foi o seu primeiro com a camisa colorada. Antes disso, quase havia aberto o placar, mas o defensor apareceu em cima da linha para salvar.

Após a vitória, Roger destacou o desempenho do atleta.

— Ele está com cada vez mais naturalidade, fazendo a ponte para o Aguirre passar.

O Inter volta a campo no sábado (8), às 21h, para o primeiro Gre-Nal do ano. A partida, válida pela sexta rodada do Gauchão, será realizada na Arena do Grêmio.