Vitinho marcou o primeiro gol do Inter. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter segue invicto no Gauchão. O Colorado venceu o São Luiz por 3 a 1 na última quarta-feira (12).

Com o resultado, o time de Roger Machado chegou aos 17 pontos e garantiu a primeira colocação no Grupo B do Campeonato Gaúcho. No momento, o Inter tem a melhor campanha da primeira fase.

A seguir, Zero Hora elenca três motivos que explicam o sucesso colorado no Estádio 19 de Outubro. Confira!

Três motivos para a vitória do Inter contra o São Luiz

As substituições acertadas de Roger

Aos 16 minutos do segundo tempo, Roger Machado mandou a campo Wanderson e Enner Valencia. Com o placar empatado em 1 a 1, os dois atacantes foram fundamentais para a vitória colorada. O equatoriano marcou o segundo, enquanto Wanderson fechou a vitória em Ijuí.

Como apontou o colunista de GZH Marcos Bertoncello, o lance interrompeu uma seca de gols de Wanderson. No total, o jogador passou nove partidas seguidas sem balançar as redes. A última vez havia sido na goleada sobre o Bragantino por 4 a 1, no Beira-Rio, em novembro do ano passado.

Fragilidade defensiva do São Luiz

Em pelo menos dois dos três gols do Inter, a defesa da equipe de Ijuí falhou. No primeiro, a saída de bola foi feita de maneira incorreta e a bola caiu nos pés de Vitinho. O camisa 28 conduziu e chutou, abrindo o placar.

No segundo gol, o de Valencia, já na etapa final, o São Luiz também teve dificuldades para sair. Borré ficou com a bola e achou o equatoriano dentro da área para marcar novamente.

A boa fase de Vitinho

Contratado para reforçar a equipe nesta temporada, o atacante tem dado mostras que pode brigar pela titularidade em 2025. Vitinho iniciou a partida em Ijuí (sua segunda como titular no ano) e foi dos seus pés que saiu o primeiro gol do Inter no 19 de outubro. O jogador já havia marcado também contra o Brasil-Pel duas rodadas antes.

O Inter volta a campo no próximo sábado (15), às 16h30min, quando recebe o Monsoon no Beira-Rio. A partida é válida pela última rodada da primeira fase do Gauchão.