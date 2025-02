Sem Bruno Tabata, Inter divulga relacionados para o Gre-Nal 444

O Inter divulgou a lista de relacionados para o Gre-Nal 444 , agendado para às 21h deste sábado (8), na Arena. O principal destaque é a ausência de Bruno Tabata que, mais uma vez, ficará de fora até mesmo do banco de reservas da partida válida pela sexta rodada do Gauchão.

A expectativa pela presença do meia foi gerada principalmente com a declaração do técnico Roger Machado após a vitória colorada sobre o Brasil na última quarta-feira (5). O jogador acusou um desconforto na coxa esquerda durante a pré-temporada e não atuou ainda em 2025. Entretanto, já voltou a treinar no CT Parque Gigante, sendo preparado para a fase decisiva do campeonato.