Roger vê Inter superior ao Grêmio no Gre-Nal 444: "Neutralizamos as virtudes do adversário"

Empate em 1 a 1 mantém Inter na liderança do Grupo B do Gauchão. André Ávila / Agencia RBS

O técnico Roger Machado se mostrou satisfeito com o desempenho do Inter após o clássico Gre-Nal 444. Na avaliação do treinador, o Colorado criou as melhores chances no empate em 1 a 1 com o Grêmio, na Arena, na noite deste sábado (8).

Para o treinador, o Inter conseguiu "neutralizar as virtudes do adversário":

— Finalizamos muito, tivemos o controle tático e técnico da partida — resumiu Roger.

O técnico disse ter visto um clássico "bem disputado", mas lamentou as chances desperdiçadas, que poderiam ter transformado o placar a favor do Inter:

— Tivemos outras oportunidades, mas tem que definir. A justiça do futebol é quando empurra a bola pra rede. Estou mais satisfeito com o que a gente produziu, e menos com o resultado — destacou.

Roger também elogiou o Grêmio armado por Gustavo Quinteros, mesmo no que chamou de "fase inicial" do trabalho do novo treinador:

— Escolhemos um enfrentamento no mano a mano, contra um time que joga num 4-2-3-1 clássico. Não se vê muito isso no Brasil. Também por isso sou a favor dos técnicos estrangeiros, que trazem um agregado de cultura — apontou.

O Inter volta a campo na próxima quarta-feira (12), para enfrentar o São Luiz, em Ijuí. A partida, válida pela 7ª rodada, acontece às 22h.