Roger vê evolução na bola aérea do Inter e elogia Victor Gabriel: "Imposição defensiva e ofensiva" 

Zagueiro de 20 anos vem recebendo oportunidades com Roger Machado. Ricardo Duarte / Inter

Após o empate no Gre-Nal 444, o técnico Roger Machado fez questão de elogiar o sistema defensivo e um jogador em especial. O zagueiro Victor Gabriel, que no 1 a 1 na Arena fez sua estreia em clássicos.

Promovido a titular com Roger Machado, o defensor de 20 anos teve suas credenciais devidamente aprovadas pelo comandante. Ele ganhou espaço com as lesões de Clayton Sampaio e Rogel (este já recuperado), e aproveitou bem:

— Ele tem um tempo de bola muito bom. Além disso, tem imposição nas bolas aéreas defensiva e ofensiva — apontou.

A bola aérea, vista como um ponto negativo do Inter no final da temporada passada, também rendeu elogios do comandante. Ofensiva e defensivamente, Roger viu evolução:

— Precisávamos melhorar nossa eficiência. É o terceiro gol de bola parada que a gente faz — destacou, ao comparar os números com os gols feitos pelo campeão brasileiro Botafogo no mesmo quesito.

O Inter volta a campo na próxima quarta-feira (12), para enfrentar o São Luiz, em Ijuí. A partida, válida pela 7ª rodada, acontece às 22h.