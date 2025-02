Roger preserva quatro titulares e prepara Inter misto contra o Brasil de Pelotas; veja o provável time

Gustavo Santos, que entrou no amistoso contra o México, pode ser titular. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter utilizará um time misto contra o Brasil de Pelotas, nesta quarta-feira (5). Conforme apurado por Zero Hora, quatro titulares ficaram fora da lista de concentrados e serão preservados para o Gre-Nal: o zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Bernabei, o volante Fernando e o meia Alan Patrick. Os demais foram relacionados pelo técnico Roger Machado, sendo que pelo menos alguns deles começarão o jogo.

Ainda segundo apuração da reportagem, o treino desta terça-feira (4), pela manhã, realizado com portões fechados, indicou que quatro titulares assíduos nos últimos jogos serão utilizados desde o início contra o Xavante: o goleiro Anthoni, o lateral Braian Aguirre, o zagueiro Victor Gabriel e o volante Thiago Maia.

Apresentado oficialmente nesta segunda-feira (3) e já regularizado na CBF, o lateral-esquerdo Ramon foi relacionado para o jogo, mas iniciará no banco, com o garoto Pablo sendo o titular do flanco esquerdo. No mais, reservas como o zagueiro Rogel, o volante Ronaldo e os atacantes Vitinho, Enner Valencia e Carbonero receberão oportunidade na equipe.

A principal dúvida é quem será o substituto de Alan Patrick. O único da função disponível é o garoto Yago Noal, que completará 18 anos justamente nesta quarta (5). No entanto, o atleta passa por um trabalho de fortalecimento muscular e deve iniciar no banco.

Conforme apurado por Zero Hora, uma das alternativas testadas por Roger foi o garoto Gustavo Santos, 18 anos, promovido na pré-temporada. Outra possibilidade é a entrada do atacante Lucca, que comporia uma dupla de ataque com o equatoriano Enner Valencia. Bruno Henrique, Wanderson, Wesley e Rafael Borré serão alternativas no banco.

O provável time colorado tem: Anthoni; Braian Aguirre, Rogel, Victor Gabriel e Pablo; Thiago Maia e Ronaldo; Vitinho, Gustavo Santos (Lucca) e Carbonero; Enner Valencia.

Inter e Brasil de Pelotas enfrentam-se nesta quarta, às 20h, no Beira-Rio. Confira abaixo a lista de relacionados do Inter para o jogo contra o Xavante, conforme apurado por Zero Hora.

Relacionados para o jogo contra o Brasil de Pelotas

Goleiros : Anthoni e Ivan Quaresma;

: Anthoni e Ivan Quaresma; Zagueiros : Kaique Rocha, Victor Gabriel e Rogel;

: Kaique Rocha, Victor Gabriel e Rogel; Laterais : Nathan, Braian Aguirre, Ramon e Pablo;

: Nathan, Braian Aguirre, Ramon e Pablo; Volantes : Bruno Henrique, Bernardo Jacob, Gustavo Santos, Ronaldo e Thiago Maia;

: Bruno Henrique, Bernardo Jacob, Gustavo Santos, Ronaldo e Thiago Maia; Meias : Yago Noal;

: Yago Noal; Atacantes: Carbonero, Lucca, Rafael Borré, Wanderson, Vitinho, Wesley e Enner Valencia.