Roger Machado vive dilema na ponta direita do Inter às vésperas do Gre-Nal

Carbonero vem sendo um dos destaques do Inter Jefferson Botega / Agencia RBS

Às vésperas do Gre-Nal, o técnico do Inter, Roger Machado, vive um dilema na ponta direita. Afinal, os quatro principais atacantes de lado do elenco, Wesley, Wanderson, Carbonero e Vitinho, atuam preferencialmente pela esquerda. Deles, apenas o primeiro tem a titularidade assegurada.

Com todos à disposição, o titular do lado direito é Bruno Tabata, que tem outra característica e, em recuperação de lesão, ainda é dúvida para o clássico. Sem o meia, Wanderson vem atuando pela direita, com Wesley ocupando o lado esquerdo. No entanto, o colombiano Carbonero desponta como opção por conta das boas atuações.

Para o jogo contra o Brasil-Pel, na quarta (5), a maior parte dos titulares será preservada para o Gre-Nal. Por isso, a tendência é de que Vitinho e Carbonero atuem pelas pontas, com o colombiano pela esquerda e o brasileiro pelo lado direito.

Se tiver boa atuação contra o Xavante. Carbonero se credencia a ganhar a posição de Wanderson no Gre-Nal, especialmente se Bruno Tabata ainda não estiver recuperado. Nesta hipótese, porém, Wesley deve ser deslocado para o lado direito, que não é o seu preferencial.

Outra alternativa, válida para qualquer dupla de pontas envolvendo Wesley, Wanderson, Carbonero e Vitinho, é que Roger alterne o lado dos ponteiros no decorrer do jogo, confundindo os adversários.

Para o jogo contra o Brasil-Pel, o time deve ser misto ou até mesmo totalmente reserva, com nomes como Nathan, Rogel, Kaique Rocha, Ronaldo e Enner Valencia ganhando oportunidade. Além, claro, de Vitinho e Carbonero. A escalação, contudo, será definida apenas no treino desta terça-feira (4), véspera da partida.