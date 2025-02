Roger Machado comenta a escolha do time do Inter na vitória sobre o Brasil de Pelotas: "Não foi preservação"

Treinador do Inter quis manter a intensidade do time. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A vitória por 3 a 0 do Inter sobre o Brasil-Pel, na quarta-feira (5), no Beira-Rio, foi com um time diferente do que vinha sendo escalado pelo técnico Roger Machado. Muitos jogadores considerados reservas começaram o duelo e conseguiram corresponder.

No sábado (8), o Colorado terá o primeiro clássico Gre-Nal da temporada, na Arena. O treinador, entretanto, afirmou que não preservou os principais jogadores para o final de semana.

— Não utilizaria a palavra preservação, coloquei em campo aqueles que estavam nas melhores condições físicas, dentro do nosso controle de cargas e minutagens dos atletas que pudessem imprimir um ritmo para que a gente pudesse vencer — explicou Roger.

— A gente ainda está num processo de um mês de início dos trabalhos e com o campeonato muito curto também foi importante prestar atenção no volume dos atletas com mais minutagem. Não foi preservação, foi com a intenção de levar a campo uma equipe mais fresca e que pudesse entregar mais intensidade — complementou.

A ideia deu certo, pois o time escalado entregou intensidade e um bom resultado para o Inter, que segue como líder do Grupo B do Gauchão, com 13 pontos. São cinco jogos, quatro vitórias e um empate na temporada.