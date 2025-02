Roger esboça time no primeiro treino do Inter antes do jogo contra o São Luiz

Elenco colorado voltou a treinar na manhã desta segunda-feira (10) após ter passado por recuperação física no domingo (9).

Depois do empate no Gre-Nal, o Inter já se prepara para enfrentar o São Luiz , na quarta-feira (12), em Ijuí. A tendência é que o time titular seja repetido pelo técnico Roger Machado.

O primeiro dos dois treinos antes da partida aconteceu na manhã desta segunda-feira (10). Em um dos trabalhos realizados, e que teve as imagens divulgadas pelo clube, Roger colocou em campo a mesma escalação do Gre-Nal .

A definição da escalação acontecerá no treino da véspera de jogo, na manhã desta terça-feira (11). A chance de preservação de um ou outro jogador dependerá da condição física de cada um nestas 48 horas anteriores ao jogo . O desfalque confirmado é Bruno Henrique , que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Para chegar até a cidade no noroeste do Estado, a delegação precisará encarar uma viagem de quase seis horas de ônibus. O deslocamento será feito na tarde de terça, após o treino .

O Inter lidera o Grupo B do Gauchão, com 14 pontos. Na tabela geral, está atrás do Juventude. A equipe da Serra soma 15 pontos e depende só de si para garantir a melhor campanha da primeira fase. Neste momento, o Colorado teria dois Gre-Nais pela frente nas semifinais.