Roger projeta recepção na Arena para o Gre-Nal 444: "Espero ser bem recebido"

Roger Machado falou sobre o clássico do final de semana. José Alberto Andrade / Agência RBS

Após a vitória do Inter sobre o Brasil-Pel, na quarta-feira (5), a cabeça dos jogadores e torcedores colorados está no Gre-Nal 444 de sábado (8). Para o técnico Roger Machado não é diferente, ainda mais por ser o primeiro clássico dele como treinador do Inter na Arena.

Questionado sobre o clima antes do jogo e como ele acha que será recebido, Roger foi bem sincero:

— O que me preocupa é trabalhar esses dias que antecedem o clássico pensando no coletivo e não na atmosfera que eu deva encontrar na Arena. O processo de pressão faz parte do jogo e cabe a cada profissional lidar da melhor forma possível — afirmou e complementou:

— Não é uma semana igual as outras, a ansiedade é diferente, mas ela é boa, porque faz você estar mais atento aos detalhes. Sinceramente, meu foco não estará na recepção que eu vou ter na Arena. Espero ser bem recebido, sim. Não imagino algo diferente. Mas, quando a rivalidade entra em campo, a gente sabe como as emoções acontecem.

Do outro lado, haverá um treinador estreante no Gre-Nal. Gustavo Quinteros, que chegou ao Grêmio no começo da tempora, terá sua primeira experiência no clássico às 21h de sábado. Roger foi questionado sobre o trabalho do argentino.

— Conheço muito do Quinteros pela trajetória dos times que ele monta há anos na América. É um profissional que tem por característica ter boa solidez defensiva, mas não abre mão do seu jogo ofensivo. Sei muito a respeito sobre o treinador do Grêmio, e tenho certeza que ele também tem muito conhecimento de como nossa equipe joga. Vamos decidir quem vai ser mais feliz — comentou Roger antes de finalizar:

— Esse clássico está movimentando muito as emoções do ambiente externo e a gente tem que saber controlar isso.