Roger admite necessidade de evolução, mas valoriza resultado do Inter contra o Avenida: "Achamos uma solução para vencer"

Jogadores e Roger Machado comemoraram resultado diante do Avenida. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Após a vitória do Inter sobre o Avenida, por 1 a 0, na noite de domingo (2), o técnico Roger Machado mostrou tranquilidade com o atual desempenho apresentado pela equipe colorada. Ainda que tenha enfrentado dificuldades para superar o adversário, o treinador aproveitou para valorizar a conquista dos três pontos. O Colorado segue na liderança do Grupo B do Gauchão, agora com 10 pontos.

O gol do triunfo colorado foi marcado pelo lateral Bernabei, aos 16 minutos do segundo tempo:

— Achamos uma solução para vencer. É um momento de recuperação. O lado esquerdo tem uma fluidez maior. O direito, com duas peças novas, precisa de ajustes. Controlamos mais uma vez. Foi um jogo suficiente para vencer. Porém, com a necessidade de evoluir em algumas questões.

Roger optou por mandar a campo o que tinha de melhor à disposição, com Fernando e Alan Patrick no meio-campo. Na etapa final, destaque para a entrada de Carbonero, que novamente mostrou qualidades, ainda que, na melhor chance criada, tenha parado no goleiro adversário.

— Procuramos alternativas para mudar o panorama do jogo. Depois de um primeiro tempo de 0 a 0, precisávamos de mais vitória pessoal e cruzamentos rápidos. O Avenida montou uma linha de cinco e negou os espaços. Nosso erro no primeiro tempo foi buscar altura contra três zagueiros. O cenário era de um jogo definido em um chute de média distância, ou na habilidade dos jogadores de lado ou em uma tabela pelo centro — pontuou o técnico.

Confiante na evolução do time para as próximos rodadas, Roger Machado deixou em aberto a possibilidade de poupar alguns atletas na partida contra o Brasil-Pel, na quarta-feira (5). No sábado seguinte, o Inter terá o Gre-Nal 444 pela frente.

— Não vejo necessidade de mudar de estrutura ou modelo. Vejo que podemos fazer melhor, podemos voltar a fazer o que fizemos no nosso melhor momento. Isso vai ocorrer com continuidade. Vamos reativar esse melhor momento. Vamos rever (os jogadores) quem a fisiologia entender que precisamos segurar um pouco. É um jogo importante, mas sabemos o que temos pela frente — projetou Roger.