Ramon projeta disputa sadia com Bernabei pela lateral do Inter: "Vamos nos ajudando e evoluindo"

Ramon, novo lateral-esquerdo do Inter, irá vestir a camisa 2. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Pensando em uma alternativa para Bernabei, o Inter investiu na contratação do lateral-esquerdo Ramon, de 23 anos, que assinou com o Colorado até dezembro de 2027.

Em sua apresentação, o reforço explicou que a disputa por espaço será sadia. Ele revelou, inclusive, que foi bem recebido pelo companheiro argentino, com orientações sobre o modelo de jogo do treinador.

— No último Brasileirão ele foi eleito o melhor. É um grande lateral. Vai ser uma disputa sadia em prol do Inter. Vamos nos ajudando e evoluindo. Tivemos conversas durante os treinos. Ele me orientou sobre o que o Roger gosta. Espero que a gente possa ajudar o grupo — disse Ramon.

Ramon é cria do Flamengo. Jogou também por Bragantino, Cuiabá, Espanyol e Olympiacos.

Sua última partida foi atuando pelo time do Mato Grosso do Sul, em 5 de dezembro, no encerramento do Brasileirão. Depois, Ramon retornou de empréstimo ao clube grego, porém não foi utilizado. Sendo assim, ainda não há uma previsão para sua estreia.

Mesmo sendo lateral-esquerdo, Ramon optou por vestir a camisa 2 no Inter — vaga desde a saída do espanhol Hugo Mallo. Questionado sobre a curiosidade, ele explicou que já atuou com o mesmo número na Grécia.

— Foi o primeiro número que eu joguei na Europa. Quando cheguei aqui, estava livre, por isso escolhi — destacou.

Além de Bernabei e Ramon, o Inter conta com o jovem Pablo como opção para a lateral esquerda no elenco principal.