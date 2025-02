Quem é Gustavo Santos, menino que entrou na partida do Inter contra o Brasil de Pelotas

Gustavo (E) entrou no lugar de Thiago Maia aos 30 minutos do segundo tempo. William Anacleto / Divulgação

Uma das novidades apresentadas pelo Inter na partida de quarta-feira, contra o Brasil de Pelotas, foi Gustavo Santos. O menino de 18 anos entrou aos 30 minutos do segundo tempo, quando o time já fazia 3 a 0 sobre os pelotenses. Foi sua estreia em competições, já que havia atuado alguns minutos no amistoso com a seleção mexicana, na abertura da temporada. O meia oriundo do Cuiabá é uma das apostas para 2025.

No tempo em que esteve em campo, no Beira-Rio, tocou 10 vezes na bola. Tentou sete passes e acertou todos. Teve uma conclusão, rebatida pela zaga xavante. Os dados são do Sofascore.

Nascido 12 dias depois do primeiro título colorado da Libertadores, Gustavo Santos tem seus primeiros registros oficiais como atleta do Joinville, ainda na categoria sub-15. Depois, na sub-17, foi para o Cuiabá, onde permaneceu até o ano passado. Atuou também no time B do clube do centro do país. Chegou ao Inter em 2024 e disputou 14 partidas entre Copa FGF e Gauchão sub-20. Fez um gol, diante do Gramadense, nas quartas de final do Estadual.

Volante de origem, tem jogado mais adiantado no Inter. Segundo ele, por orientação de Roger Machado. Por meio de sua assessoria, Gustavo derramou elogios ao técnico:

— O professor me pede para fazer o meio-campo fluir e pisar na área como elemento surpresa. Roger é uma pessoa extraordinária, é muito bom trabalhar com ele. A comissão toda e os companheiros, também.

Catarinense, Gustavo tem rodado o país desde a adolescência. Mas, apesar de ter iniciado cedo, garante que sempre teve suporte.

— Acredito que o trabalho duro conquista tudo, aprendi com minha família. Respeitei o processo, meus companheiros e nunca atropelei etapas. Acho que viajar pelo país todo me fez crescer como pessoa. Graças a Deus, sempre tive o apoio da minha família e nunca fiquei sozinho de verdade. Sou muito agradecido pelo que vivi no JEC e no Cuiabá. E, agora, mais ainda ao Inter por acreditar em mim — afirmou.

Gustavo tem contrato de empréstimo com o Inter até agosto. Seus direitos pertencem a Cuiabá. A opção de compra do Inter é de R$ 5 milhões.

