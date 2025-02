Quanto o Inter pode ganhar com premiações em 2025?

Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores são os principais torneios do Inter em 2025.

As competições do futebol brasileiro em 2025 podem render uma quantia milionária ao Inter .

Entre Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, veja quanto o Colorado pode embolsar ao final da temporada com cada uma das disputas .

Inter na Copa do Brasil

Direto na terceira fase da Copa do Brasil, o Inter garantiu R$ 2.315.250,00 por somente participar. Se chegar ao título, o Colorado pode embolsar aproximadamente R$ 100 milhões .

Inter no Brasileirão

A CBF ainda não revelou a premiação pelo Brasileirão — a qual garante uma bolada aos 16 clubes que se manterem para a edição seguinte. Ou seja: não forem rebaixados. Na temporada passada, o campeão do Brasileirão ganhou cerca de R$ 48 milhões .

Inter na Libertadores

Já na Libertadores, o montante concedido ao time que conquistar o título ficará na casa dos US$ 23 milhões (R$ 130 milhões na conversão), podendo atingir quase US$ 40 milhões (mais de R$ 200 milhões) somando as premiações das fases anteriores.