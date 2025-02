Quando o Inter começará sua participação na Copa do Brasil 2025?

Inter jogará a Copa do Brasil em 30 de abril e 21 de maio.

A Copa do Brasil sorteou seus confrontos da primeira fase nesta sexta-feira (7). O Inter não participará desta etapa, pois já está classificado à terceira fase da competição.

Este privilégio é dado aos nove primeiros colocados no Campeonato Brasileiro do ano anterior, ao campeão da Série B, ao campeão da Copa Verde e ao campeão da Copa do Nordeste.